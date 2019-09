Nacional volta a vencer e afunda Académica

O Nacional da Madeira venceu, este domingo de manhã, a Académica, por 2-1, em Coimbra, e aproximou-se do topo da liderança da II Liga.

A formação de Luís Freire somou a segunda vitória consecutiva e, a par do Sporting da Covilhã, é a única equipa que ainda não perdeu no campeonato. Já a Briosa somou a terceira derrota seguida, e o quarto jogo consecutivo sem vencer.

O triunfo da equipa recém-despromovida ao segundo escalão começou a formar-se na primeira parte, com um golo de Bryan Rochéz, aos 25 minutos. Chaby empatou para os estudantes aos 50 minutos, mas João Camacho voltou a colocar o Nacional na liderança, pouco depois, aos 52'.

Com este resultado, o Nacional soma 11 pontos, e ocupa a terceira posição do campeonato. Já a Académica de César Peixoto continua fragilizada, com apenas 4 pontos, em 15º lugar.