Zapata dá vitória à Atalanta com golo no último minuto

A Atalanta venceu, este domingo, por 2-1, no terreno do Génova, no jogo que antece a estreia da equipa na Liga dos Campeões.

Muriel marcou primeiro para a formação visitante, aos 64 minutos, de penálti, e Criscito empatou da mesma forma, aos 91 minutos. Quando o empate parecia resultado praticamente fechado, Duvan Zapata, grande figura da equipa, marcou um fantástico golo de fora da área, aos 95 minutos.

A Atalanta voltou às vitórias, e subiu ao sétimo lugar da tabela. Já o Génova somou a primeira derrota, e ocupa o 9º lugar. A Atalanta vai disputar a fase de grupos da Champions contra o Manchester City, Shakthar Donetsk e Dinamo de Zagreb.