O Standard de Liége derrotou o Oostende por 4-1, em jogo da jornada sete do campeonato belga.

O primeiro adversário do Vitória de Guimarães no Grupo F da Liga Europa marcou por Lestienne (2), Bastien e Cimirot.

Pelos visitantes descontou Sakala, aos 31 minutos da primeira parte.

Com esta vitória, os comandados do conhecido Michel Preud’homme mantém a liderança do campeonato com 15 pontos.