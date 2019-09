O Rangers venceu o Livingston por 3-1, em jogo da quinta jornada do campeonato escocês.

A equipa visitante até marcou primeiro, por Lawless, mas o adversário do FC Porto na Liga Europa virou a partida com golos de Tavernier, Morelos e Barker.

Com este regresso aos triunfos, após a derrota no dérbi com o Celtic, os comandados de Steven Gerrard passam a somar 12 pontos, menos três que o Celtic.