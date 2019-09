Manita de Malen na vitória do PSV

O PSV Eindhoven goleou o Vitesse por 5-0, em partida da sexta jornada do campeonato holandês.

Os golos do próximo adversário do Sporting na Liga Europa foram todos apontados pelo mesmo jogador: Donyell Malen, de 20 anos, marcou aos 18, 36, 46, 83 e 89 minutos.

O internacional português Bruma foi titular.

Com esta vitória, o PSV igualou o Ajax, que derrotou o Heerenveen por 4-1, na liderança do campeonato com 13 pontos.