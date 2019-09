Leipzig empata com campeão alemão antes de visitar a Luz

O RB Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou 1-1 contra o Bayern Munique, em jogo da quarta jornada do campeonato alemão.

Os campeões germânicos marcaram primeiro, pelo inevitável, Lawandowski, mas Forsberg empatou de grande penalidade em cima do intervalo.

O Leipzig vem à Luz na terça-feira ainda sem derrotas esta época, somando quatro vitórias e um empate em toda a temporada.

Já o Eintracht Frankfurt, que está no grupo do Vitória de Guimarães na Liga Europa, foi derrotado em caso do Augsburgo, por 1-2.

O golo das águias negras foi apontado por Gonçalo Paciência. André Silva estreou-se e Bas Dost entrou na segunda parte.

Resultados da quarta jornada:

Dusseldorf 1-1 Wolfsburgo

Augsburgo 2-1 Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund 4-0 Bayer Leverkusen

Colónia 0-1 Borussia Monchengladbach

Mainz 2-1 Hertha

Union Berlin 1-2 Werder Bremen

RB Leipzig 1-1 Bayern Munique

Hoffenheim – Friburgo (domingo, 14h30)

Paderborn – Schalke (domingo, 17h00)