Leeds vence e regressa ao topo do Championship

O Leeds United está de regresso ao primeiro lugar do Championship com a vitória por 2-0 no terreno do Barnsley.

Apesar do domínio da equipa de Marcelo Bielsa, os golos surgiram apenas perto do fim. Eddie Nketiah fez o primeiro, aos 84 minutos, e Klich estabelece o resultado final, aos 89 minutos, de penálti.

Hélder Costa foi suplente utilizado, entrou ao intervalo para o lugar de Harrison. Já o Huddersfield, que desceu esta época da Premier League, somou a quinta derrota consecutiva, por 2-0, em casa, contra o Sheffield Wednesday.

Depois do desaire da última jornada contra o Swansea City, o Leeds aproveitou a derrota da equipa galesa para regressar ao topo do Championship, com 16 pontos.