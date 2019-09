Juve tropeça, Inter lidera

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, empatou 0-0 diante da Fiorentina e perdeu os primeiros pontos na Liga italiana.

A turma viola até atacou mais que a campeã italiana, mas não houve golos.

Com esta escorregadela, a “Vechia Signora” deixou fugir o Inter na liderança do campeonato transalpino. Os nerazzurri ganharam 1-0 à Udinesa, com golo de Sensi.

Resultados 3.ª jornada

Fiorentina 0–0 Juventus

Nápoles 2–0 Sampdoria

Inter 1–0 Udinese

Génova – Atalanta (domingo, 11h30)

SPAL – Lazio (domingo, 14h00)

Parma – Cagliari (domingo, 14h00)

Brescia – Bolonha (domingo, 14h00)

Roma – Sassuolo (domingo, 17h00)

Verona – Milan (domingo, 19h45)

Torino – Lecce (segunda-feira, 19h45)