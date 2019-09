City derrotado, Liverpool a fugir e Wolves goleado

O Manchester City perdeu 3-2 em casa do Norwich e deixou fugir o Liverpool na frente da Premier League.

O campeão inglês já não perdia para o campeonato inglês desde a jornada 24 da época passada, em Newcastle.

Mclean, Cantwell e Pukki marcaram para a turma recém-promovida à primeira divisão e os campeões inglês só conseguiram reduzir, graças a tentos apontados por Aguero e Rodri.

Com esta derrota, a equipa de Pep Guardiola mantém os 10 pontos, já a cinco do Liverpool. Os reds ainda apanharam um susto, mas derrotaram o Newcastle por 3-1, com dois golos de Sadio Mané e um de Salah.

Por sua vez, a outra equipa de Manchester venceu. O United ganhou 1-0, com golo de Rashford.

Já o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que vai defrontar o Sp. Braga para a Liga Europa, foi derrotado, em casa, pelo Chelsea (2-5). Pelos Wolves marcaram Cutrone e Tammy Abraham, na própria baliza. Precisamente Abraham esteve em destaque ao fazer três golos na baliza certa. Tomori e Mount fizeram os outros tentos da equipa de Lampard.