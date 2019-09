Miguel Oliveira fora dos pontos em São Marino

Miguel Oliveira foi 16º no Grande Prémio de São Marino e ficou fora dos lugares de pontos. O piloto português da KTM-Tech3 continua a recuperar de uma lesão sofrida no ombro há duas semanas, em Silverstone, e realizou a corrida de forma condicionada.

O piloto português arrancou na 19ª posição, caiu a 20 voltas do fim, mas conseguiu recuperar três posições e terminar na 16ª posição, numa corrida que voi vencida por Marc Márquez, da Honda. Alex Rins, Francesco Bagnaia, Michele Pirro e Crutchlow não terminaram a corrida.

Márquez venceu o sétimo GP da temorada e está cada vez mais perto do título. O piloto da Honda soma 275 pontos, com larga vantagem para os 182 de Andrea Dovizioso, da Ducati, que é segundo classificado. Faltam apenas seis corridas para o final da época.

Miguel Oliveira ocupa a 18ª posição no Campeonato do Mundo de pilotos, com 26 pontos.

O próximo Grande Prémio decorre já na próxima semana, em Aragão, em Espanha.