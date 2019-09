O debate dos debates

A sondagem do ISCTE/ICS para o Expresso, edição de sábado, indica que os inquiridos que confessam a intenção de voto no PS preferem que não haja lugar a maioria absoluta. Mas, apesar da sugestão dessa possibilidade, nada está garantido. A sondagem foi levada a cabo a mais de um mês das eleições e milhares de eleitores podem ainda alterar a sua aparente disposição de voto.

Com este pano de fundo, a actuação dos líderes partidários, nas três semanas que se seguem, será importante para quem ainda não se mobiliza por nenhum candidato ou se identifica com uma força política. Pode o PS chegar à maioria absoluta? Se esta é uma pergunta relevante à volta das eleições outras interrogações vão surgindo, desde logo, se a subida do favoritismo do PS pode levar eleitores a desviar a sua intenção de voto para limitar as possibilidades de maioria.

E qual o papel que o debate televisivo de amanhã, segunda-feira, 20.30h, entre António Costa e Rui Rio na forma como o eleitorado vai percepcionado a possibilidade do líder do PSD encurtar distâncias?

Esta é uma das pistas para o Conversas Cruzadas onde se olha também para Mário Draghi, presidente do BCE, na semana em que baixou ainda mais as taxas de depósitos e retomou compras de activos na zona euro, mas avisou ser necessário que os governos façam o seu papel.

Participam Luís Aguiar-Conraria, professor da Universidade do Minho, Manuel Carvalho da Silva, professor da Universidade de Coimbra e Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.