Paul McCartney e Ringo Starr gravam canção inédita de John Lennon

Paul McCartney e Ringo Starr reuniram-se para gravar um cover de uma música da autoria de John Lennon, escrita durante o seu último ano de vida.

É a mais recente colaboração entre os dois últimos membros vivos dos Beatles que, de certa forma, reúne todos os elementos dos “the Fab Four”, já que parte de uma música de George Harrison também é revisitada na faixa.

Lennon escreveu “Grow Old With Me” durante as sessões de gravação de “Double Fantasy”, o último álbum do artista antes de morrer baleado à porta da sua casa em Manhattan, em dezembro de 1980.

Ringo Starr, com 79 anos, diz que não sabia da existência da demo de Lennon até que o produtor de “Double Fantasy”, Jack Douglas, lhe mostrou a versão, avança o The Guardian.

“O Jack perguntou se eu já tinha ouvido as fitas das Bermudas, as demos de John daquela época”, explicou Starr. “Simplesmente adorei a canção. Cantei o melhor que pude. Emociono-me quando penso no John tão profundamente. Fiz o meu melhor. Fizemos o nosso melhor”.

“A outra parte boa é que eu queria muito que o Paul tocasse na gravação e ele disse que sim. Tocou baixo e cantou um pouco comigo”.

Starr acrescentou ainda que tanto Lennon, como Paul e ele próprio estão presentes na gravação, mas que não se trata de “uma estratégia publicitária”.

“Isto é apenas algo que eu queria. E o arranjo de cordas feito pelo Jack para esta faixa, se ouvirem com atenção, utiliza uma linha da ‘Here Comes the Sun” do Harrison. Portanto, de certa forma, estamos os quatro presentes”.

George Harrison morreu de cancro do pulmão em 2001.

McCartney e Starr trabalharam juntos várias vezes desde a separação dos Beatles em 1970, incluindo no último álbum de Starr, “Give More Love”.

“Grow Old With Me” integra o 20.º album a solo de Starr, “What’s My Name”, que será lançado em outubro.