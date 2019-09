Estado de alerta em Portugal Continental passa para laranja

Os 10 distritos de Portugal Continental que estavam em alerta vermelho passaram para laranja às 00h00 de domingo, estado em que fica assim a totalidade do território nacional, de acordo com determinação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os distritos cujo nível de alerta sofre um desagravamento são Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.

As previsões do IPMA para domingo referem condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial a partir da tarde e nas regiões do interior, e uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

O vento será fraco, soprando moderado (20 a 30 km/h) do quadrante leste nas terras altas do Norte e Centro até ao início da manhã, e rodando para quadrante norte a partir da tarde.

O alerta laranja é o segundo mais alto na escala prevista e a ANEPC continua a recomendar a “adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural”.

As medidas de caráter excecional incluem proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e de queimadas e queimas de sobrantes de exploração.