Daniela Melchior vai entrar no filme "The Suicide Squad"

A atriz portuguesa Daniela Melchior faz parte do elenco da sequela do filme "The Suicide Squad".

A revelação foi feita pelo realizador James Gunn, através de uma mensagem nas redes sociais.



Daniela Melchior partilhou depois a lista de 24 atores, com a frase: "BAM! Este é o nosso elenco. Querem ir ao nosso festival?"