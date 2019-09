Tempo vai continuar “instável” pelo menos até terça-feira

O tempo em Portugal Continental vai estar “instável”, “pelo menos até terça-feira”, avança o meteorologista Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à Renascença. As previsões apontam para chuva e trovoada, por vezes forte, em algumas regiões.

“Nós próximos dias há condições favoráveis para a ocorrência de aguaceiros e trovoadas, em especial nas regiões do interior Norte e Centro e durante a tarde. Poderá ser precipitação por vezes forte, mas localizada. Onde não ocorrer precipitação a humidade relativa vai continuar baixa e o risco de incêndio continua a merecer preocupação”, sublinhou.

Os aguaceiros, resultado de um depressão que afetou Espanha nos últimos dias mas que chega muito mais fraca a Portugal, já começaram esta tarde, nomeadamente no interior Centro e Sul. A precipitação mais significativa foi observada na estação de Coimbra, com 19 milímetros registados entre as 17h00 e as 18h00.

A temperatura máxima teve uma “pequena descida” este sábado, que vai continuar nos próximos dias, mas mantendo-se “acima dos valores habituais para a época do ano”. O vento “também diminuiu de intensidade” em relação a sexta-feira.