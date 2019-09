Matilde nos cuidados intensivos depois de cirurgia bem-sucedida

A bebé Matilde já está nos cuidados intensivos, depois de ter sido sujeita a uma cirurgia para aliviar a pressão intracraniana, que lhe foi diagnosticada no dia 12 de setembro.

Numa publicação no Facebook, na conta gerida pelos seus pais, explica-se que a cirurgia correu bem e que a bebé, que tem cinco meses, está agora nos cuidados intensivos, para observação.

No domingo será feito um TAC para ver se a circulação do líquido intracraniano se está a fazer de forma regular e, se for esse o caso, será levada novamente para o quarto.

A bebé Matilde sofre de atrofia muscular espinhal do tipo I e tornou-se notícia depois de os seus pais terem conseguido angariar mais de dois milhões de euros para poder adquirir um medicamento revolucionário que não existia, à data, em Portugal.

O medicamento acabou por ser adquirido pelo SNS, com o dinheiro angariado a ser utilizado para ajudar outras crianças em situações difíceis, segundo os pais da criança.

Num post anterior, também no Facebook, os pais da Matilde esclareciam que a pressão intracraniana não está relacionada com o diagnóstico de atrofia muscular e que ela continua a reagir bem ao medicamento.