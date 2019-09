Fogo que fez 10 feridos na Sertã já está dominado

O incêndio da Sertã, que chegou a ter grandes dimensões e que fez um total de 10 feridos - nove bombeiros e um civil - já está dominado, disse à Renascença Francisco Peraboa, comandante distrital de operações e socorro de Castelo Branco, na manhã de sábado.



Segundo o comandante o fogo foi dominado já na manhã de sábado e seguem-se agora os trabalhos de consolidação do rescaldo, que devem durar todo o dia.

"Mantemos no terreno 563 operacionais, 168 veículos e dois meios aéreos. O perímetro está em rescaldo e estamos em ações de consolidação do mesmo rescaldo. Apoiam estas ações também cinco máquinas de rasto, para prevenir reativação de qualquer foco mais perigoso", afirmou à Renascença.

O mesmo responsável adiantara já, na noite de sexta-feira, sem contabilidade final, que terão ardido "uma rulote e algumas habitações devolutas".



Na localidade de Cumeada, as pilhas de madeira armazenadas no exterior de uma fábrica foram atingidas pelas chamas, sem que as instalações estejam em perigo: "A fábrica está protegida", adiantou Francisco Peraboa.



O incêndio deflagrou pelas 14h50, na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã. Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, à 1h15 deste sábado estavam no terreno a combater as chamas 578 operacionais, apoiados por 175 viaturas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, neste incêndio foram retiradas três pessoas com mobilidade reduzida da localidade de Cumeada, "por precaução".



[Notícia atualizada às 9h34 de 14/09]