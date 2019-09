Fogo na Sertã já provocou 10 feridos

O número de feridos no incêndio que lavra desde sexta-feira no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, aumentou para 10, nove bombeiros e um civil, disse à agência Lusa Miguel Oliveira, comandante de serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio de grandes dimensões está a ceder ao combate, disse à Renascença Francisco Peraboa, comandante distrital de operações e socorro de Castelo Branco, na noite de sexta-feira.

"Este incêndio encontra-se a ceder aos meios que temos a combate neste momento. Temos apenas uma frente ativa, que lavra com alguma intensidade, fruto das condições do terreno e do vento", adiantou.

A perspetiva é por isso "positiva": "O dispositivo que temos no terreno ainda não esta completo. Há alguns reforços a chegar e esperamos durante a noite poder dominar este incêndio".

Na localidade de Cumeada, as pilhas de madeira armazenadas no exterior de uma fábrica foram atingidas pelas chamas, sem que as instalações estejam em perigo: "A fábrica está protegida", adiantou.



Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à agência Lusa que as chamas ainda lavram em zona florestal "com intensidade" e têm-se aproximado das localidades de Cardiga Cimeira, Albergaria e Bernardia.



O incêndio deflagrou pelas 14h50, na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã. Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 0h15 deste sábado estavam no terreno a combater as chamas 578 operacionais, apoiados por 175 viaturas.

Três pessoas retiradas por precaução

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, neste incêndio ardeu uma casa devoluta e três pessoas com mobilidade reduzida foram retiradas da localidade de Cumeada, "por precaução".



"Para já não está prevista a evacuação de localidades, sendo que os bombeiros têm feito um esforço adicional para proteger as habitações, as pessoas e bens", afirmou.



A fonte adiantou que a Estrada Nacional (EN) 2 continua cortada "por precaução" e para permitir o trabalho dos bombeiros no terreno.

[Notícia atualizada às 0h15 de 14/09]