Fogo de Miranda do Corvo ameaça quatro povoações

O incêndio que lavra em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, desde as 18h30 de sexta-feira, ameaça na madrugada deste sábado quatro povoações, disse aos jornalistas o 2.º comandante distrital.



Segundo Nuno Pereira, as localidades de Moinhos e Trémoa, no concelho de Miranda do Corvo, e Flor da Rosa e Casal Novo, no concelho de Coimbra, estão na "linha de fogo", que inverteu o sentido inicial devido à mudança do vento.

"Temos muitos meios posicionados nessas zonas e a GNR está no local a acompanhar a situação. Para já não se justifica, mas caso haja necessidade procederemos à retirada dos habitantes", sublinhou, em declarações pelas 0h40.



As chamas também já obrigaram ao corte da Autoestrada 13 (A13), entre o nó de Almalaguês e Coimbra, e também da A13-1, que dá acesso à Autoestrada do Norte por Condeixa-a-Nova.



De acordo com o 2.º comandante distrital, a linha de fogo tem uma extensão contínua de cerca de cinco quilómetros, sendo que a "maior ameaça é a frente que avança em direção a Almalaguês".



"As operações não têm sido muito favoráveis devido ao vento, que causaram várias projeções", frisou Nuno Pereira, salientando que os meios estão todos posicionados e em "combate dedicado", esperando dominar as chamas antes do amanhecer.

No terreno estavam, à 1h00 deste sábado, um total de 567 operacionais, apoiados por 169 viaturas, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



[Notícia atualizada às 1h25 de 14/09]