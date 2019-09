Câmara Municipal de Gaia vai atribuir medalha de ouro da cidade a José Ramos-Horta

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai atribuir a medalha de ouro da cidade ao antigo Presidente de Timor-Leste e Nobel da Paz José Ramos-Horta, anunciou este sábado o presidente da autarquia.

O anúncio foi feito por Eduardo Vítor Rodrigues durante uma conferência internacional sobre Timor-Leste, realizada no âmbito da 3.ª edição do FIGaia - Fórum Internacional de Gaia, com a presença de Ramos-Horta.

"Não podíamos ter melhor sorte do que ter aqui o doutor Ramos-Horta", afirmou Vítor Rodrigues durante a conferência “E depois do conflito - a missão de construtores da paz”.

Durante a sessão, que contou com a presença do bispo do Porto, Manuel Linda, do alto-comissário para as migrações, Pedro Calado, e do presidente do Instituto Padre António Vieira (instituição que coordena a iniciativa), Rui Marques, o autarca aproveitou para anunciar que vai atribuir a medalha de ouro da cidade a Ramos-Horta.

"Queria aproveitar para dizer-lhe o quanto orgulhoso é para nós a sua presença e, para que esse orgulho se materialize, o doutor Ramos-Horta (...) receberá a medalha de ouro da cidade de Gaia, passando a ser não apenas timorense, mas um gaiense", disse.

Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, a atribuição, que terá inicialmente de ser aprovada esta segunda-feira na reunião da Câmara Municipal de Gaia, vai ser "entregue num outro momento".

"Na segunda-feira, já o doutor Ramos-Horta estará em Timor-Leste ou a caminho, mas haverá um momento em que ele virá cá de novo e receberá devidamente a medalha", acrescentou.