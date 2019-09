Alerta de risco de incêndio até à meia-noite, depois chuva

O tempo quente, acompanhado de vento, que se faz sentir em Portugal levou à emissão de um alerta de risco de incêndio, que se mantém até à meia-noite de sábado. Contudo, é de esperar que chova mais para o final do dia.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera é para um aumento da intensidade do vento e continuação do tempo quente e seco durante quase todo o dia.

Mais tarde, porém, o mau tempo que tem assolado regiões de Espanha, chegando a fazer cinco mortos, vai chegar a Portugal. A depressão terá, no entanto, perdido força, segundo a meteorologista Ângela Lourenço.

“Esta depressão que está a afetar Espanha e chegará a Portugal, não virá com a severidade nem com as quantidades registadas em território espanhol”, diz, em declarações à Renascença.

A meteorologista esclarece ainda que a chuva prevista não faz diminuir o risco de incêndio, por ser limitada aos distritos do interior centro.