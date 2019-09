Sanita em ouro roubada em Inglaterra

Uma sanita foi roubada durante a última madrugada no Palácio de Blenheim, em Inglaterra. O acontecimento é notícia porque se trata de uma obra de arte, em ouro.

Um grupo de ladrões conseguiu entrar no edifício, em Oxfordshire, e levou a icónica retrete, de acordo com a polícia de Thames Valley.



A obra de arte, da autoria de Maurizio Cattelan e que recebeu o nome de "América", funciona como uma sanita normal. Os visitantes do palácio são mesmo desafiados e interagir com a peça, ou seja, a utilizá-la.



O assalto provocou danos significativos e uma inundação, porque a sanita está ligada ao sistema de canalização.



Até agora, a polícia deteve um suspeito, um homem de 66 anos, mas ainda não recuperou a peça.



"América" estava no Palácio de Blenheim no âmbito de uma exposição com obras de Maurizio Cattelan, um artista conceptual italiano.



Construído no século XVIII, o Palácio de Blenheim é património da Humanidade e o local de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill.