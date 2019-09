Surfista Kikas apurado para os Jogos Olímpicos de 2020

O surfista português Frederico Morais, conhecido como Kikas, conseguiu este domingo apurar-se para os Jogos Olímpicos de 2020.

Kikas está a participar nos World Surfing Games, da International Surfing Association, que se realizam em Miyasaki, precisamente no Japão, onde se realizarão também os Jogos Olímpicos de 2020.

Para além de já ter conseguido um lugar nas meias-finais da prova, eliminando alguns dos maiores nomes do surf, como Kelly Slater, Jay Quinn e Ítalo Ferreira, o português tornou-se este domingo o único europeu ainda em prova, conseguindo assim garantir a tão desejada vaga olímpica.

Esta prova atribui ao todo oito vagas para os Jogos Olímpicos, uma para cada um dos melhores surfistas da Europa, Ásia, África e Oceania, em masculinos e femininos. Os lugares do continente americano, foram definidos nos jogos pan-americanos.

Na sexta-feira, quando se começou a tornar mais provável o apuramento de Frederico Morais, o surfista admitiu sentir algum nervosismo, “pois quem não quer estar presente nos Jogos Olímpicos? Seria uma honra incrível e isso hoje tornou-me um pouco mais possível”, disse, em declarações reproduzidas pelo site Surf Total.

As World Surfing Games terminam no domingo, com Kikas a ter ainda a oportunidade de somar mais um título ao triunfo pessoal de conseguir a vaga para Tóquio em 2020.