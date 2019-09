Sondagens colocam PS próximo da maioria absoluta

Um estudo de opinião da Eurosondagem, publicado este sábado no “Sol”, “Porto Canal”, “Diário de Notícias da Madeira” e “Diário Insular dos Açores”, coloca o PS à frente com 38,3%, mais 15 pontos percentuais do que o PSD.

Nesta sondagem, com entrevistas feitas entre 07 e 12 de setembro, o PSD aparece em segundo lugar nas intenções de voto para as eleições legislativas de 06 de outubro com 23,3%, seguindo-se o Bloco de Esquerda com 9,5%, a CDU com 7,1%, o CDS-PP com 5,5% e o PAN com 4,5%.

Em relação ao anterior barómetro divulgado pela Eurosondagem, no que respeita a intenções de voto, o PSD mantém a percentagem, sobem o PS (mais 0,2%), o BE (0,5%), a CDU (mais 0,2%) e o PAN (mais 0,1%).

O CDS-PP desce meio ponto percentual relativamente ao anterior estudo.

Já o estudo do ICS/ISCTE para o jornal “Expresso” e para a “SIC”, também divulgado este sábado, coloca o PS nos 42%, próximo da maioria absoluta, e com uma vantagem ainda maior sobre o PSD, em relação ao Eurosondagem.

Segundo o ICS o PS está com 42% das intenções de voto, seguido do PSD com 23%, uma diferença de 19 pontos percentuais, depois de excluídos os abstencionistas e após a imputação de indecisos e dos que se recusaram a responder. Os dados reais da sondagem dão uma diferença menor, de 14%.

Depois do PSD surge o Bloco de Esquerda com 9%, seguido da CDU com 6% e o CDS com 5%. O PAN, segundo a sondagem do ICS, deverá chegar aos 4%.