CDS pede aos eleitores que acordem e votem contra a esquerda

A líder do CDS-PP dramatizou este sábado uma maioria de esquerda saída das legislativas de outubro e pediu aos eleitores do centro-direita que "acordem" e não desperdicem o voto no PS.

"É preciso que as pessoas despertem, que as pessoas acordem. Nenhum voto do centro direita pode ser desperdiçado", afirmou Assunção Cristas, a meio de uma ação de campanha no mercado de Alvalade, em Lisboa, onde explicou quais são, no seu entender, os problemas de um país "muito inclinado à esquerda".

Para a líder centrista, "um país à esquerda, muito inclinado à esquerda não dá esperanças às pessoas" e significa um "Estado cada vez mais presente e cada vez mais a asfixiar" os portugueses com "impostos, burocracias e exigências".

E contrariou a ideia de que um voto no PS, entre o eleitorado do centro e da direita, pode ser "um mal menor".