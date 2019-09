Vítor Oliveira. “Vitória justa do Benfica”

O treinador do Gil Vicente considera que a vitória do Benfica foi “justa”.

“Não foi um bom jogo, vitória justa do Benfica, que teve o controlo do jogo. Tivemos muitas dificuldades a sair, sofremos o segundo golo que decidiu o jogo. A derrota deve-se fundamentalmente à nossa falta de competência”, referiu o técnico à Btv.

Vítor Oliveira considera que o golo em cima do intervalo mudou a partida.

“Vínhamos de uma primeira parte bem conseguida, o Benfica teve a grande penalidade e uma outra situação, nada mais. Se tivéssemos ido com um zero a zero podia ter sido mais complicado para eles, que foram, no entanto, notoriamente superiores”.

O Benfica venceu o Gil Vicente por 2-0, graças a um autogolo e a um tento de Pizzi, e continua na perseguição ao líder Famalicão.