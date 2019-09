Folha pede jogadores “que não tenham medo de perder"

O treinador do Portimonense vê “um Porto muito confiante” que, apesar de algumas baixas, “continua a ser uma equipa muito forte individualmente”.

António Folha lembra que “o jogo do FC Porto na Luz foi muito bem conseguido.”

“Já se falava em muita coisa e as equipas grandes têm a capacidade de os jogadores darem um grito de revolta e demonstrarem que são capazes de vencer, mas não nos baseámos só nisso. Preparámos o jogo de amanhã através de todos os outros do Porto para que possamos estar organizados no ataque e na defesa. Trata-se de uma equipa forte a explorar a parte defensiva das equipas”, acrescentou.

Por isso, o técnico dos algarvios espera que os jogadores do Portimonense “estejam inspirados. O que mais peço é que não tenham medo de perder”.

“A melhor defesa é o ataque. Espero que não haja golos na minha baliza, mas se isso acontecer, os meus jogadores têm que ir à luta”, referiu Folha.