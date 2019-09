Ensaio geral

Alenquer, alma do vinho e da cultura

14 set, 2019 • Maria João Costa com sonorização de Carlos Schmidt

Este Ensaio Geral foi gravado em Alenquer, no Museu de Damião de Goes e das Vítimas da Inquisição, com o vice-presidente e vereador da Cultura da Câmara Municipal, Rui Costa, e Rosário Costa, responsável do museu. A conversa girou também em torno do festival Alma do Vinho, que arrancou esta quinta-feira e termina no domingo. Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, faz-nos ainda as suas sugestões culturais para o regresso das férias.