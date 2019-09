A “vitória muito importante” e o receio de Lage

O treinador do Benfica considera a “vitória muito importante” numa partida que Bruno Lage temia que corresse mal após o interregno para as seleções.

“Vitória muito importante, são mais três pontos. Tivemos uma boa entrada até aos 10/15 minutos quando ocorreu aquela situação do Pizzi, penso que ele faria golo, foi assinalado penálti e falhou”, lembrou.

Em declarações à Btv, Lage reconheceu que a equipa “nem sempre teve a paciência necessária” na procura do golo.

No segundo tempo, após entrada forte, “o golo deu alguma tranquilidade”, acrescentou. “Senti que ficámos confortáveis no jogo, os nossos atletas pagam caro estarem nas seleções e termos jogo na terça-feira [com o Leipzig, para a Liga dos Campeões]. Gostávamos de ser mais consistentes durante os 90 minutos”.

Bruno Lage deu depois conta de um receio que só verbalizou no final da partida da Luz: “O meu receio era que fosse um jogo semelhante ao do Tondela na última época, após a paragem internacional, diante de equipas organizadas que nos retardassem o golo.”

A fechar, o técnico campeão do mundo acrescentou: “São mais três pontos na nossa caminhada e estou satisfeito pelo que fizemos”.

O Benfica venceu 2-0, graças a um autogolo e a um tento de Pizzi, e continua na perseguição ao líder Famalicão.