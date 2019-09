Raul Meireles convicto do sucesso de Leonel Pontes no Sporting

Raul Meireles acredita que este é o momento certo para Leonel Pontes assumir um clube da dimensão do Sporting e acredita que o novo treinador dos leões, sucessor de Keizer, tem condições para ter sucesso.

O antigo médio foi treinado por Leonel Pontes quando este era adjunto de Paulo Bento na seleção. Esse período deixou Meireles com a certeza de que o treinador interino do Sporting "tem muita qualidade" e

"É um apaixonado pelo futebol e sente muito o futebol. Desejo-lhe a maior sorte no Sporting", referiu Meireles, esta sexta-feira, à margem da apresentação de um torneio de padbol, no Porto.



Questionado se este é o tempo certo para Pontes assumir um projeto da dimensão do Sporting, Meireles não hesitou: "Sim, é uma pessoa que merece esta oportunidade e tenho a certeza que vai ter sucesso."

De médio para médio, "ainda bem que ficaste"



Raul Meireles e Bruno Fernandes partilham posição e origens: ambos foram formados no Boavista.

Para o antigo médio do FC Porto, é bom para o campeonato que Bruno Fernandes tenha ficado no Sporting:

"O Bruno ficar no Sporting traz qualidade à Liga portuguesa, sem dúvida. A Liga portuguesa precisa de jogadores como o Bruno, de qualidade, para ser uma Liga de qualidade. O facto de ele ficar é uma mais-valia para a Liga portuguesa", atestou o antigo internacional português.

Meireles sonha com um Boavista reabilitado



O Sporting vai jogar, na quinta jornada do campeonato, com o Boavista, equipa que trouxe Raul Meireles ao mundo do futebol e pela qual o antigo médio é apaixonado.

Portanto, Meireles fica contente por ver que o Boavista parece estar a crescer para, um dia, regressar ao patamar em que antigamente se encontrava, depois da descida via tribunal e de vários anos a definhar:

"Espero que sim. Uma das minhas grandes tristezas no futebol foi o que aconteceu com o Boavista, que foi sempre o quarto grande. Cresci com o Boavista como clube grande, para mim sempre foi um clube grande. Aquilo que aconteceu foi uma tristeza enorme."

Para Meireles, é bom ver o Boavista "outra vez a crescer". "Espero que consiga voltar àquilo que era, porque é um clube fantástico", enalteceu o antigo internacional português.