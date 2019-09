Papa visita Japão e Tailândia em novembro

O Papa Francisco vai deslocar-se ao Japão e à Tailândia entre os dias 19 e 26 de novembro. O anúncio foi conhecido, esta sexta-feira de manhã, através da página da Santa Sé.

A convite do governo do Reino da Tailândia e dos bispos, o Pontífice visitará o país de 20 a 23 de novembro.

Segundo o Vaticano, o lema da primeira etapa é “Discípulos de Cristo, discípulos missionários”, que evoca um aniversário importante: em 2019 recorrem os 350 anos da instituição do Vicariato Apostólico de Siam, erigido em 1669.

O mesmo convite foi feito pelo governo e o episcopado do Japão e o Santo Padre estará no país de 23 a 26 de novembro, onde visitará as cidades de Tóquio, Nagasaki e Hiroshima.

Para este país, o lema escolhido é “Proteger cada vida”, uma das frases contidas na oração que conclui a Encíclica “Laudato si’ sobre a proteção da casa comum. A exortação é para respeitar não somente a dignidade de cada pessoa, mas também o meio ambiente, sobretudo num país, como o Japão, que enfrenta o problema persistente da ameaça nuclear.

Trata-se da 32ª viagem apostólica de Francisco que ainda esta semana terminou uma visita ao continente africano.