Romário Baró em dúvida para a visita do FC Porto ao Portimonense

Romário Baró é o mais recente reforço do boletim clínico do FC Porto. O médio regressou lesionado da seleção portuguesa de sub-21 e está em dúvida para a visita ao Portimonense, relativa à quinta jornada do campeonato.

Baró está a contas com uma contusão no joelho direito e realizou treino integrado condicionado, esta sexta-feira. Também estão de fora Pepe (treino condicionado), Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio) e Marega (treino integrado condicionado).

Os dragões voltam a treinar no sábado, às 10h00. A partir das 12h00, Sérgio Conceição faz a antevisão da visita ao Portimonense.

O encontro está agendado para domingo, às 18h00, no Portimão Estádio. O Portimonense-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.