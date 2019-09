Marçal Grilo. “Temos pouca relação com os nossos eleitos e isso é muito negativo para o sistema democrático”

É excessiva. O número de entrevistas, de debates, de declarações, de conferências de imprensa torna-se quase insuportável. Eu acompanho mal, digo com fraqueza, não sou capaz de acompanhar o ritmo, ver os debates todos. Normalmente leio o essencial dos debates, alguns jornais fazem uns bons resumos, bem feitos, ficamos com uma ideia do que cada participante diz. Também leio algumas entrevistas, mas sou muito seletivo.

Inovação nenhuma. Quer dizer, estes outdoors, estas coisas gigantescas... onde vivo, ao pé da Praça de Espanha, está completamente poluída com cartazes imensos com as caras das pessoas, com umas frases. Sinceramente tenho muitas dúvidas sobre a eficácia que isto tem sobre os eleitores e a decisão dos eleitores.

Não sei se serão determinantes. Eu tenho um bocado a ideia de que os partidos políticos continuam a fazer campanhas eleitorais muito parecidas com o que eram há 30 ou 40 anos. Há uma certa diferença com as tecnologias, com o número de canais de televisão e com o número de entrevistas e debates, mas parece-me tudo muito passado.

Crítico da forma como ainda se fazem as campanhas eleitorais, “sem inovação”, prefere ler resumos dos debates a vê-los. Lamenta que os partidos não falem da reforma do sistema eleitoral, que considera urgente para aproximar os eleitos dos eleitores, e espera que a atual preocupação com o clima seja “genuína”, e não “uma moda”, porque a defesa do ambiente é “uma obrigação de qualquer Governo”.

Antigo ministro da Educação do Governo de António Guterres, e ex-administrador da Gulbenkian, Eduardo Marçal Grilo integra atualmente o conselho de curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos e faz comentário político semanal na RTP. A contagem decrescente para as legislativas foi o mote para esta entrevista conjunta.

Relativamente aos temas da campanha. O que é que em sua opinião tem feito falta falar?

Tem-se falado relativamente pouco de uma coisa a que eu atribuo muita importância que é a alteração da lei eleitoral. Fiz parte daquele movimento liderado por algumas pessoas, mas principalmente pelo José Ribeiro e Castro, que fez uma proposta de alteração da lei eleitoral. Julgo que, pelo menos os partidos políticos deverão refletir sobre isto e estou convencido que sim, que a legislatura que vai entrar vai ser uma legislatura importante para isso. Obviamente, que tudo o que se poderá fazer em matéria de alteração terá de ser feito na primeira ou segunda sessão legislativa, não me parece que isto deva ser deixado para a terceira ou quarta. Tenho esperança que, sobretudo os dois grandes partidos, sejam capazes de se entender nesta matéria. Não sei se é para cortar o número de deputados, se é apenas para fazer ciclos nominais.

Essa questão é sensível para a população, a ideia de que poderia ser um sinal interessante, do ponto de vista político, reduzir o número de deputados. Mas, o que é que o país ganharia com isso?

Não penso que a redução do número de deputados seja o ponto fundamental. Eles são 230, e menos 10 ou menos… isso não resolve problema nenhum, na minha perspetiva. A população é muito sensível (a isso) porque tem vindo a ser, em certa medida, intoxicada contra a classe política e a classe política tem gente muito boa e tem gente menos boa, como em todas as profissões e atividades. O que me parece mais importante é alterar o sistema pelo qual nós nos sentimos ou não nos sentimos representados.

Eu voto em Lisboa e, há uns tempos, até pensei em não votar por não concordar com a lei eleitoral, mas depois refleti uma segunda vez e vou-me atraiçoar a mim próprio e irei votar. Qualquer dos partidos em que eu vote, o meu voto o que vai influenciar é o 13º do PS ou o 12º do PSD, ou o quarto ou quinto do CDS, ou o segundo ou terceiro de outro partido qualquer. Nós temos pouca relação com os nossos eleitos, há uma relação muito ténue, o que é muito negativo para o sistema democrático, porque no fundo os nossos deputados não são delegados, são representantes, têm a sua própria opinião e devem prestar contas da opinião que têm. Nós elegemo-los, devemos saber o que é que eles pensam, o que é que eles pretendem fazer.

Mas faz sentido pensar que esse distanciamento durante a legislatura se pode atenuar com uma maior proximidade?

A questão central é esta: é que o deputado, o membro do Parlamento, depende muito mais da vontade do secretário-geral ou do presidente do partido do que propriamente do eleitor. Presta contas a quem o colocou na lista, que não fui eu, eu não o coloquei na lista. Eu voto num conjunto de pessoas, certamente tudo pessoas muito estimáveis, mas que na maior parte não conheço, não sei quem são. Posso tentar ver o currículo deles, os que já foram deputados, o que é que votaram e o que é que não votaram.

Por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito significativo, quando um senador se candidata à presidência apresenta o seu currículo, com o que é que fez em cada uma das votações ao longo do número de anos em que esteve como senador. É por isso que os senadores têm muita dificuldade em ser eleitos nos Estados Unidos, porque têm um currículo em que se diz 'votaste contra aqui, votaste contra ali, aqui votaste a favor, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo'. Aqui o que acontece é que os nossos deputados estão dependentes é da posição do partido, do presidente ou secretário-geral do partido.

Não há uma solução óbvia para isto, mas o que me parece é que ao longo destes 40 e tal anos de democracia que nós temos há experiência suficiente para se poder refletir sobre o sistema e perceber se ele deve, ou não, ser alterado, e em que medida e com que orientação é que deve ser alterado. Eu julgo que deve ser aumentado o número de circunscrições, maior proximidade. Não estou a falar propriamente de círculos uninominais, mas também não tenho nada contra os ciclos uninominais, desde que eles sejam lançados de tal forma que não se crie nenhuma distorção, tem de haver alguns mecanismos de compensação.

A proposta que foi apresentada pelo movimento de que fui subscritor parece-me uma solução muito equilibrada. Não quer dizer que seja a solução, mas é certamente um contributo muito grande para esse debate sobre a lei eleitoral.

Outro ponto que me parece muito relevante, e que importa que os partidos se manifestem, é a questão europeia. Julgo que os próximos quatro anos na Europa vão ser dominados por uma reflexão e uma eventual reforma de algumas das instituições europeias. É importante os países europeus entenderem-se relativamente a algumas coisas essenciais, que são aquelas que nenhum país é capaz de resolver sozinho e só havendo entendimento entre os países pode haver uma estratégia comum.

Por exemplo, as migrações?

Questões como as migrações, os refugiados, o ambiente, o mar, questões de segurança e defesa. A defesa é uma área muito sensível, porque os países europeus, na esmagadora maioria, estão integrados numa organização militar que é a NATO. Não me parece particularmente feliz a proposta do presidente francês de criação de uma espécie de força de defesa europeia, porque teríamos sempre de encontrar aqui um equilíbrio entre o que é uma participação na NATO e uma participação numa força dessas. Aliás, Portugal não tem sido muito favorável a essa ideia, pelo menos o presidente da república não se mostrou particularmente sensível a essa proposta, não lhe agradou.



Mas, se estas questões não foram suficientemente debatidas na campanha para as eleições europeias, que decorreram em maio, muito menos serão agora.

A questão é esta: as campanhas eleitorais, no fundo, acabam por ser um repositório de discussões de pequenos temas, porque a discussão dos grandes temas não pode ser feita no meio deste alarido todo das campanhas eleitorais, com as bandeiras, os carros, os comícios, as bandas a tocar.

Estas matérias mais sensíveis implicam muita serenidade e tranquilidade. Sobretudo aquilo que me faz muita impressão nalguns destes debates é o conjunto de certezas que as pessoas têm. Têm muitas certezas, e eu com a idade, confesso que tenho cada vez mais dúvidas. Quer dizer, há coisas em que eu posso estar convicto de que a melhor solução é esta e há algumas questões que parecem mais ou menos evidentes.

Por exemplo, quando nós dizemos que a questão do ambiente é uma questão que não pode ser tratada por cada país por si, parece-me uma evidência, tenho a certeza disto, agora se me perguntar assim 'qual é o modelo que os países europeus devem adotar para enfrentar estas grandes questões? Precisamos de mais união política?’… aquela frase que se diz muito, que 'é preciso mais Europa', eu não sei se em todas as matérias é preciso mais Europa, algumas se calhar não é preciso, mas há outras em que se calhar é preciso, e precisamos de ter mecanismos que permitam uma maior facilidade na decisão conjunta dos países envolvidos.