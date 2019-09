Fogo na Sertã "encontra-se a ceder" aos meios de combate

O incêndio de grandes dimensões que lavra esta sexta-feira no concelho da Sertã está a ceder ao combate, disse à Renascença Francisco Peraboa, comandante distrital de operacões e socorro de Castelo Branco.

"Este incêndio encontra-se a ceder aos meios que temos a combate neste momento. Temos apenas uma frente ativa, que lavra com alguma intensidade, fruto das condições do terreno e do vento", adiantou.

A perspetiva é por isso "positiva": "O dispositivo que temos no terreno ainda não esta completo. Há alguns reforços a chegar e esperamos durante a noite poder dominar este incêndio".

Na localidade de Cumeada, as pilhas de madeira armazenadas no exterior de uma fábrica foram atingidas pelas chamas, sem que as instalações estejam em perigo: "A fábrica está protegida", adiantou.



Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à agência Lusa que as chamas ainda lavram em zona florestal "com intensidade" e têm-se aproximado das localidades de Cardiga Cimeira, Albergaria e Bernardia.



O incêndio deflagrou pelas 14h50, na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã. Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 22h10 estavam no terreno a combater as chamas 548 operacionais, apoiados por 166 viaturas.

Cinco feridos ligeiros e três pessoas retiradas da Cumeada

Cinco pessoas sofreram ferimentos ligeiros no incêndio e outras duas estão a ser reavaliadas pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), disse fonte da Proteção Civil.

Inicialmente as autoridades desconheciam a gravidade das vítimas, seis bombeiros e um civil.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, neste incêndio ardeu uma casa devoluta e três pessoas com mobilidade reduzida foram retiradas da localidade de Cumeada, "por precaução".



"Para já não está prevista a evacuação de localidades, sendo que os bombeiros têm feito um esforço adicional para proteger as habitações, as pessoas e bens", afirmou.



A fonte adiantou que a Estrada Nacional (EN) 2 continua cortada "por precaução" e para permitir o trabalho dos bombeiros no terreno.

