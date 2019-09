Circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa "totalmente normalizada"

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa encontra-se "totalmente normalizada", desde as 14h08 desta sexta-feira, após ter estado interrompida durante cerca de uma hora e meia entre Reboleira e Praça de Espanha, avançou fonte da empresa.



A fonte do Metropolitano de Lisboa disse que "houve um incidente com um passageiro", o que provocou a interrupção na Linha Azul, às 12h15, entre as estações de Reboleira e Praça de Espanha.

Fonte da empresa realçou então que não existia previsão para a reabertura deste troço da Linha Azul, mas que a interrupção poderia ser prolongada.

Segundo os bombeiros, o incidente aconteceu na estação das Laranjeiras.

No local, além dos bombeiros, estiveram elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A Linha Azul do Metropolitano faz a Ligação entre as estações de Santa Apolónia e Reboleira.

[notícia atualizada às 15h11]