Teixeira Fernandes: “Mais que nunca o Brexit joga-se na opinião pública britânica”

Protestos, escassez de alimentos e medicamentos e subida do preço da electricidade: num texto de apenas seis páginas elaborado no início de agosto, mas só esta semana tornado público o Governo de Boris Johnson resume 20 possíveis consequências de uma saída abrupta da União Europeia. Alguns detalhes da “Operação Yellowhammer” — o nome do plano de contingência já tinham sido divulgados por meios de comunicação, mas o Governo viu-se obrigado a fazê-lo formalmente depois de a moção pela divulgação do documentos confidenciais ser aprovada com uma margem de nove votos depois da proposta do deputado conservador Dominic Grieve.

A divulgação da “Operação Yellowhammer” foi apenas um dos ângulos noticiosos de uma semana muito intensa para Boris Johnson. O líder conservador ficou a saber que não terá as pretendidas eleições até novembro. Acossado também no plano judicial por um tribunal escocês, Johnson tentará nas próximas cinco semanas obter um novo acordo com a União Europeia – defende que ainda está a tempo de o conseguir – e evitar pedir uma extensão do artigo 50 do Tratado de Lisboa. Porque nesta altura Downing Street insiste com vigor na tese de que o Brexit terá mesmo lugar a 31 de outubro e Johnson nega pedir a ampliação do prazo.

Com o Brexit por solucionar, o Reino Unido parece viver já em ‘modo eleições’ ainda em data. Como vai sair Boris Johnson do labirinto político por si criado? Esta é uma das perguntas para José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário nas áreas das Relações Internacionais e Estudos Europeus, especialista em geoestratégia e autor do livro “Europa em crise”, da Quidnovi.

No Brexit “provavelmente Boris Johnson vê a oportunidade de uma vida para um feito que tanto pode ser notável como completamente desastroso”, defende José Pedro Teixeira Fernandes, para quem “há lugar a várias batalhas nas próximas semanas, mas a principal vai ter lugar no plano da opinião pública”, alerta.

Os últimos acontecimentos à volta do Brexit bloquearam ainda mais um processo já de si num atoleiro. A que sinais temos de estar atentos nos próximos dias?

Vivemos tempos invulgares na política britânica. Não é só de agora, mas o quadro acentuou-se com a chegada de Boris Johnson ao poder, em particular, na última semana, últimos 15 dias. Há todo um conjunto de factos difíceis até de avaliar nas suas implicações. A palavra que talvez resuma melhor o cenário é impasse. O bloqueio, o impasse continua a ser a nota a prevalecer em todo este processo do Brexit. No fundo também já foi a nota dominante durante toda a governação de Theresa May e resulta das próprias circunstâncias políticas surgidas das eleições de 2017 quando May avançou com a antecipação do processo eleitoral julgando com a decisão poder reforçar a maioria do Partido Conservador e ampliar a margem de manobra para as negociações do Brexit e, como sabemos, o cenário não foi esse com Theresa May a perder a maioria absoluta que tinha e, no fundo, a conduzir ao quadro actual herdado por Boris Johnson. Um quadro agravado pela saída recente de vários deputados conservadores e, na prática, portanto, levando à perda da maioria parlamentar que a coligação lhe permitia.

A sucessão de acontecimentos tem sido vertiginosa e, às vezes, até de natureza contraditória sendo complexo tentar perceber o rumo de todo este processo. A principal batalha vai ter lugar, penso, no plano da opinião pública. Evidentemente há lugar a várias batalhas. Há uma batalha eminentemente política no sentido mais estrito da palavra. Há uma batalha também muito provavelmente legal a surgir, sobretudo, se a estratégia de Boris Johnson for tentar explorar os limites da legislação, eventualmente optando por vias que serão discutíveis do ponto de vista do cumprimento da lei. Mas, para além desse quadro a questão chave será - sobretudo agora neste mês de encerramento do Parlamento britânico - saber como vai evoluir a opinião pública.

Diz que a batalha se vai jogar na opinião pública muito por força da estratégia de Boris Johnson passar por convocar eleições e tentar aí uma nova maioria parlamentar? Mas aí Boris Johnson está a ter significativos danos colaterais: com os 21 deputados perdidos que imagem terá de projectar para essa opinião pública? Transformar o Partido Conservador no partido do Brexit e que o Partido Trabalhista se transforme no ‘remain party’?

Em parte sim, mas clarificando alguns aspectos. Parece-me claro que Boris Johnson estar a tentar redimensionar o partido, reconfigurar o partido em parte à sua imagem - no sentido de ter controlo efectivo sobre o rumo dos acontecimentos - o que leva, com a linha política adoptada e sobretudo com declarações muito fortes e convicção de que com ele haverá Brexit a 31 de outubro - nem se coloca a questão de outra maneira -, ao afastamento daqueles que abertamente contestam essa linha. Boris Johnson pretende ainda em novas eleições reforçar a sua legitimidade e ter deputados fiéis à sua linha. Boris Johnson quer evitar o quadro vivido por Theresa May: um partido dividido a bloquear a sua própria acção política. Essa é certamente a estratégia de Boris Johnson. Estamos todos a tentar perceber o rumo dos acontecimentos e grande questão é saber se esta estratégia de Boris Johnson vai resultar ou se, pelo contrário, vai ser um desastre para o primeiro-ministro e para o Partido Conservador.

Mas para Boris Johnson sair completamente vitorioso a paisagem política britânica tem de sofrer alterações significativas me próximas eleições. O Partido Conservador vai certamente perder círculos eleitorais em Londres e arredores para os liberais-democratas e os conservadores vão ter de ganhar circunscrições aos trabalhistas nas Midlands, Yorkshire e Northwest, lugares que nunca na história foram dos conservadores. Não é um jogo de alto risco?

Sim. É um jogo de alto risco. Até de altíssimo risco. O gosto pelo risco inscreve-se no perfil da personalidade de Boris Johnson e talvez até seja reforçado por aqueles que o aconselham nesta altura. Mas também da parte de Boris Johnson há aqui o apostar num cenário: o facto de termos um Partido Trabalhista liderado por Jeremy Corbyn também é uma oportunidade para Johnson poder ter algum sucesso na sua estratégia. É que também não é fácil ao Partido Trabalhista reconfigurar-se claramente num partido a defender a permanência na União Europeia com Corbyn na liderança.

Aliás, o problema dos trabalhistas é também toda a ambiguidade política que Jeremy Corbyn tem tido ao longo dos tempos. E sabe-se que Corbyn não reserva também grande simpatia pelo projecto da União Europeia. Portanto, uma reconfiguração do Partido Conservador como uma força política claramente contra a UE a tarefa de Corbyn também não é fácil, porque a linha óbvia seria se tivesse como líder um europeísta que nesse cenário até teria uma possibilidade de ampliar o seu eleitorado.