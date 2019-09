Presidente da ADoP explica controlos a Pichardo

O presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), Manuel Brito, explicou, esta sexta-feira, em entrevista a Bola Branca, as diversas visitas que Pablo Pichardo, cubano naturalizado português, e que representará a seleção nacional nos Mundiais de Atletismo, em Doha, já recebeu este ano, para controlo antidoping.

Manuel Brito realçou que a maioria dessas ações tiveram a chancela da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) e que as que foram realizadas pela AdoP foram as consideradas normais e relacionadas com qualquer seleção que participe em missões desportivas relevantes, como Mundiais ou Jogos Olímpicos. Ainda assim, recusou revelar quem e quantos testes de despistagem já foram feitos a atletas nas mesmas circunstâncias de Pichardo, por ser "matéria reservada".

"Os controlos que Pichardo refere são esmagadoramente feitos pela IAAF, não são feitos pela ADoP. A nossa política, relativamente às missões desportivas, é de controlarmos os atletas de uma forma genérica ou total antes de partirem para as missões. Eu não posso dizer quantos e quem foi controlado, porque é matéria reservada. O que posso dizer é que há uma política comigo, que é antes de uma missão de uma determinada modalidade e de algum relevo se efetuar, os atletas portugueses são controlados", esclareceu o dirigente.