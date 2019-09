Pedro Ribeiro cumpre sonho de carreira no Belenenses SAD

Pedro Ribeiro foi apresentado, esta sexta-feira, como novo treinador do Belenenses SAD e assumiu a satisfação de chegar à I Liga como técnico principal, um objetivo que tinha desde o início da carreira.

"Não escondo que é com muita satisfação que me estreio como treinador principal na I Liga, que foi sempre uma ambição minha. Agradecer a confiança do presidente e da administração, não só para desempenhar esta função, mas por tudo aquilo que aconteceu nos últimos dois meses e meio", enalteceu o técnico, de 33 anos.

Pedro Ribeiro expressou felicidade e orgulho por ser treinador do Belenenses SAD, mas, "sendo totalmente honesto", garantiu que este é apenas "um dos muitos dias felizes e orgulhosos" que tem tido no clube:

"É um orgulho ser treinador principal do Belenenses SAD, como foi, até há uns dias, um orgulho enorme ser o treinador de outra equipa do clube, uma equipa extremamente competente e que nós acreditamos que é determinante no nosso projeto no clube, a equipa de sub-23."

O sucessor de Silas promete fazer aquilo que o presidente, Rui Pedro Soares, lhe pediu "desde o primeiro dia": "Trabalhar de forma afincada, abnegada e o mais competente possível, para ajudar a equipa principala ser o melhor possível todos os dias, em todos os treinos, em todos os jogos."

"Essa é a minha responsabilidade e a pressão que sinto diariamente. Acordar de manhã com o sentimento de que tenho de dar tudo por mim, pelos meus jogadores, pelo meu clube. O segundo desafio diário é poder ir deitar-me ao fim do dia com o sentimento de dever cumprido", completou.

Pedro Ribeiro estreia-se como treinador principal do Belenenses SAD no domingo, às 16h00, frente ao Maríitmo, no Estádio dos Barreiros.