Para Vítor Oliveira, só há dois candidatos ao título

Vítor Oliveira só vê dois candidatos ao título de campeão nacional, Benfica e FC Porto. O treinador do Gil Vicente exclui o Sporting da corrida.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica, referente à quinta jornada da I Liga, Vítor Oliveira destacou que a equipa encarnada "é juntamente com o FC Porto os dois candidatos ao título nacional". "São os dois candidatos ao título nacional", reiterou.

O FC Porto perdeu, precisamente, no terreno do Gil Vicente, na primeira jornada, mas entretanto já recuperou a boa forma e "depois disso já aconteceram muitas coisas no futebol português".

"Já o FC Porto atravessou o deserto, de acordo com a comunicação social, depois foi ganhar à Luz e passou para o paraíso. O Benfica tem feito um início de época forte, exceção feita ao jogo com o FC Porto. Tem a segunda melhor média de golos da Europa, neste início do campeonato", lembrou Vítor Oliveira.

Os gilistas vão tentar causar a surpresa no sábado, às 19h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Gil Vicente terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.