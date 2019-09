Leonel Pontes dará "outro balanço" ao Sporting

O antigo guarda-redes Costinha, que foi formado e jogou no Boavista antes de rumar ao Sporting, onde se cruzou com Leonel Pontes, não duvida que o treinador corresponderá ao desafio de ser o novo timoneiro dos leões.

"É competente e espero que tenha sucesso no Sporting. Acredito que dará outro balanço à equipa, tentará fazer o melhor pelo clube", refere Costinha, em entrevista a Bola Branca.



Leonel Pontes, que estava à frente dos sub-23 do Sporting, foi colocado ao comando da equipa principal, após o despedimento de Marcel Keizer, e tem o seu primeiro exame no Bessa, na jornada cinco da I Liga.



Costinha assinala o bom momento do Boavista, frente a um Sporting concentrado em ultrapassar os problemas internos, e espera um clássico do Bessa intenso:



"Será um excelente jogo. O Boavista começou muito bem a época e tem todo o mérito nos resultados que tem obtido. Têm muitos miúdos novos que estão com força. O Sporting ainda demonstra alguns problemas internos, mas contratou jogadores que espera que sejam mais-valias para o futuro."

Leonel Pontes terá o primeiro teste como treinador do Sporting no domingo, às 20h00, no Estádio do Bessa. O Boavista-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.