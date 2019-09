Gil Vicente vai à Luz com coragem para não sair goleado

O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, acredita que o pior que a sua equipa pode fazer, na visita ao Benfica, é jogar de forma receosa. O medo de lutar leva a goleadas, avisou o técnico gilista, esta sexta-feira.

"Se formos para a Luz medrosos e única e exclusivamente a pensar no zero a zero, vamos sair de lá como já saíram outras equipas, sob o peso de uma derrota pesada. Sabendo das nossas condições e do Benfica e fazendo tudo o que treinámos durante a semana, poderemos, num dia muito bom e num menos bom do Benfica, provocar uma surpresa", afirmou o técnico do Gil Vicente, em conferência de imprensa.

Ainda assim, Vítor Oliveira sublinhou que "o Benfica é notoriamente favorito", pelo que, "haver uma surpresa é a conquista de pontos pelo Gil Vicente". Por outras palavras, o empate já seria um grande feito, na Luz:

"Por vezes, temos a ideia de dizer que estes jogos não são do nosso campeonato, mas são. Eu já tirei pontos ao Benfica em alguns jogos. Temos sempre uma esperança de pontuar, embora com os pés bem assentes, porque sabemos que é extremamente difícil. É nessa esperança que vamos jogar e acreditar. Mas tudo tem a ver com competência, disponibilidade e a forma como vamos encarar o jogo."



Os gilistas vão tentar causar a surpresa no sábado, às 19h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Gil Vicente terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.