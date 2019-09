Técnico do PSG: “Braga deu tudo, foi muito sério"

O treinador do PSG deixou elogios ao Sp. Braga, que esta quinta-feira se estreou na Liga dos Campeões feminina.

Olivier Echoufani disse que “o Braga deu tudo, foi muito sério e, para primeira participação na Liga dos Campeões, esteve muito bem".

O técnico da quarta melhor equipa da Europa no ranking da UEFA mostrou-se também “muito contente por ter sido o recorde de assistência nos jogos do Braga no futebol feminino”.

Já sobre o jogo, Echoufani mostrou-se “muito satisfeito pela vitória, mas, na Liga dos Campeões, não podemos subestimar os nossos adversários.”

“Marcámos muito rapidamente, mas tivemos algumas dificuldades em marcar o segundo golo, porque o Braga criou-nos algumas dificuldades em contra-ataques, mas, globalmente, estou satisfeito com este nosso primeiro jogo".

O PSG venceu 7-0 o Sp. Braga na primeira mão dos 16 avos da Liga dos Campeões de futebol feminino. A segunda mão joga-se dia 26 de setembro, em Paris.