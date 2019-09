Miguel Oliveira entra de forma discreta em Misano

Miguel Oliveira teve uma entrada discreta no Grande Prémio de Itália, esta sexta-feira. O piloto português registou o 20.º melhor tempo na primeira sessão de treinos livres em Misano.

O piloto da Tech3, filial da KTM, fez parar o cronómetro em 19'35.264s, tendo sido mais de dois segundos mais lento que o vencedor da sessão, o italiano Fabio Quartararo (Yamaha), que fez 1'33.153s.

Em segundo, a quase meio segundo de Quartararo, ficou o espanhol Marc Márquez (Honda), vigente campeão e atual líder do Mundial de pilotos. O compatriota Maverick Viñales (Yamaha) foi terceiro.

Quanto aos pilotos da KTM, Miguel Oliveira foi o terceiro melhor, à frente do malaio Hafizh Syahrin, que também corre pela Tech3, e a meio segundo (e dois lugares) do francês Johann Zarco, que vai deixar a equipa de fábrica na próxima época. O espanhol Pol Espargaró fez o sexto melhor tempo da sessão.



Nota, ainda, para as más sessões do espanhol Alex Rins (Suzuki) e dos italianos Danilo Petrucci (Ducati), Valentino Rossi (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati):

Dovizioso, vice-líder do Mundial, foi 11.º nesta primeira sessão de treinos; Rins, no pódio do Mundial, foi 12.º; Petrucci, quarto, foi oitavo; e Rossi, sexto, fez o nono melhor tempo da sessão.

A segunda sessão de treinos livres está marcada para as 13h10. A qualificação será no sábado e a corrida no domingo.