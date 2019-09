Montepio recorre de coima de 13 milhões aplicada pela Autoridade da Concorrência

O Montepio anunciou esta sexta-feira que também vai recorrer da coima de 13 milhões aplicada pela Autoridade da Concorrência.

Apesar do perdão de 50%, por colaborar com o regulador, o banco Montepio “não se conforma” e vai recorrer da coima, por práticas restritivas da concorrência no crédito.

A instituição admitiu as infrações ao colaborar, com a apresentação de prova adicional, só assim beneficiou da redução parcial da multa, ao abrigo do regime de clemência. Mas, em nota agora divulgada, decidiu adotar “todas as medidas necessárias à defesa dos seus melhores interesses”.

No total foram aplicadas coimas no valor de 225 milhões, a 14 bancos, devido a práticas anti concorrenciais no mercado de crédito, em prejuízo dos consumidores.