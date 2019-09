Quem é Adam Reach, protagonista do enigma engendrado por Bruno Lage?

Bruno Lage deu a entender, esta sexta-feira, que o Benfica teve ou tem como alvo o médio ofensivo inglês Adam Reach, do Sheffield Wednesday, clube em que o treinador encarnado trabalhou como adjunto de Carlos Carvalhal.

"Como sou um gajo porreiro, vou-vos dar um nome. Adam Reach. É um jogador como o Chiquinho, mas não tem o bigode do André Almeida. É mais um Chris Waddle [antigo médio internacional inglês]", revelou Bruno Lage, de forma enigmática, em conferência de imprensa dominada pelo mercado.

Mas, afinal, quem é Adam Reach?

Bruno Lage não esclareceu, mas uma pesquisa rápida revela que é um médio canhoto, de 26 anos, que alinha no Sheffield Wednesday e, nas últimas três épocas e dois meses, fez 147 jogos e marcou 16 golos, nove deles na temporada passada. Reach chegou a ser apontado ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, em janeiro.

Adam Reach foi formado no Middlesbrough e chegou ao Sheffield em 2016/17, pela mão de Carlos Carvalhal, quiçá com dedo do próprio Bruno Lage.

Veja três grandes golos do médio inglês: