Bruno Lage confirma: Benfica vai a jogo sem Gabriel e Florentino

Bruno Lage confirmou, esta sexta-feira, que Florentino e Gabriel não estão disponíveis para a receção ao Gil Vicente, a contar para a quinta jornada do campeonato. O Benfica fica, assim, sem o meio-campo com que arrancou a temporada e terá de recorrer a alternativas.

"Alguns de vós, esta semana, informaram que o Gabriel estava a treinar e apto para jogar. Eu não o vi no treino. Eu não vi o Gabriel no treino", declarou o técnico, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida. Lage também deu conta da baixa de Florentino.

O jogo com o Gil Vicente "foi preparado com menos tempo que o normal, mas com o maior detalhe e rigor possível". A seca de golos de Seferovic e Raúl de Tomás não preocupa e "depende do ponto de vista":

"Se a nossa equipa não marcasse golos, estaríamos todos preocupados. Mas a equipa tem feito golos. A grande preocupação é olharmos para aquilo que a equipa produz. A equipa cria muitas oportunidades de golo. É essa a análise que temos de fazer: a quantidade de oportunidades de golo, a quantidade de homens preparados para finalizar que se encontram na área nesse momento e a quantidade de golos que vamos marcando."

Gilistas são "tomba-gigantes"



Frente ao Gil Vicente e a Vítor Oliveira, "um treinador com enorme experiência, com muitos títulos e com uma carreira invejável", Bruno Lage não espera facilidades.

"[O Gil Vicente] é uma equipa com boa organização defensiva, mas com os olhos na baliza adversária quando recupera a bola, como mostrou quando jogou com o FC Porto. Vamos defrontar uma boa equipa, em construção e que nas primeiras cinco jornadas já causou surpresas. Vamos ter de estar no nosso melhor para fazer um bom jogo, uma boa exibição e conquistar os três pontos", vincou.

Águias e galos defrontam-se no sábado, às 19h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Gil Vicente terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.