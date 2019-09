​Festa no Douro. Primeiro grande festival inspirado no vinho

No Porto Comercial de Cambres, em Lamego, na margem esquerda do rio Douro, ultimam-se os preparativos para o O Wine & Music Valley. O primeiro festival de música português totalmente inspirado pelo vinho acontece nos dias 14 e 15 de Setembro, em plena época das vindimas, na Região Vinícola Demarcada mais antiga do mundo.



São seis hectares de terreno, equivalente a cerca de seis campos de futebol, à beira Douro e vão ser casa para aquele que se afirma como o primeiro festival de música português totalmente inspirado pelo vinho.

Além dos três palcos, dois deles dedicados à música, por onde passarão nomes como Bryan Ferry, Seu Jorge, Mariza, Salvador Sobral, António Zambujo, DJ Vibe & Rui Vargas, The Black Mamba, OMIRI, Serushiô, Xutos & Pontapés, Wet Bed Gang, Carolina Deslandes, HMB, Fogo Fogo, Bang Bang Romance, Xinobi e Anna Prior, e um terceiro dedicado à gastronomia enquanto entretenimento, com espetáculos de chefs Michelin, há uma roda gigante e uma área de glamping para quem procura uma experiência completa com direito a pernoitar e diversas ativações para animar os festivaleiros.

No Wine & Music Valley não podiam faltar as experiências vínicas. “Haverá, ainda, uma área de hospitality, com camarotes a pensar em grupos, com serviço exclusivo e personalizado, e um espaço dedicado a experiências vínicas e sensoriais, desde provas de vinhos a tratamentos de vinoterapia, ou à possibilidade de pisar uvas”.

Promovido por Manuel Osório, Pedro Ribeiro e Edgar Gouveia, o festival nasce da vontade de colocar o Douro no panorama dos grandes eventos nacionais e internacionais.

“É um evento que pretende projetar o Douro, promovendo as suas características únicas, e incentivar as empresas a investirem, de forma sustentada e regular, nesta região”, afirma Edgar Gouveia, realçando que “vão estar presentes 80 produtores de vinho na iniciativa que quer envolver toda a região”.

Manuel Osório acrescenta que o festival “é a cereja no topo do bolo, numa região que tem tudo: paisagem, vinho e gastronomia, mas em que faltava a música”.