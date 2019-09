Leonel Pontes recupera os internacionais

Os jogadores que estavam ao serviço das respetivas seleções voltam, esta quinta-feira, aos treinos do Sporting, que prepara a visita ao Boavista, referente à quinta jornada do campeonato.

Bruno Fernandes, Borja, Luís Maximiano e Miguel Luís já integraram a sessão da manhã. Coates, Acuña, Doumbia e Gonzalo Plata têm presença garantida no treino da tarde, completando o lote de internacionais.

Leonel Pontes dispensou Renan Ribeiro para assistência familiar, uma vez que o guarda-redes foi pai durante a noite de quarta-feira. Os pacientes do departamento clínico, Ristovski e Jovane Cabral, que realizaram tratamento e treino condicionado no relvado. Fernando continua a cumprir o programa de readaptação ao esforço.

Os leões preparam o jogo com o Boavista, marcado para domingo, às 20h00, no Estádio do Bessa. O Boavista-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.