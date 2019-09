"Bolasie, Jesé e Fernando trazem qualidade à equipa do Sporting"

Carlos Fernandes acredita que Yannick Bolasie, Jesé Rodríguez e Fernando, reforços do último dia do mercado de transferências de verão, podem ser mais-valias para o Sporting, desde que cheguem a Alvalade com a atitude certa.

Os três avançados estão no Sporting a título de empréstimo. Bolasie foi cedido pelo Everton, Jesé pelo PSG e Fernando pelo Shakhtar. Em entrevista a Bola Branca, Carlos Fernandes admite que um ou mais dos três reforços em causa podem entrar no onze do Sporting na quinta jornada do campeonato, frente ao Boavista, no Bessa.

"Existe a possibilidade de se estrearem. São jogadores que trazem qualidade à equipa do Sporting, já o demonstraram em outros momentos das suas carreiras. Resta saber com que atitude se apresentam. Se vierem para ajudar, serão mais-valias para o Sporting e não seria surpresa que jogassem já no Bessa", refere o antigo jogador do Sporting.

Dependência de Bruno na estreia de Pontes



O duelo no Bessa fica marcado pela estreia de Leonel Pontes como treinador do Sporting. Carlos Fernandes, que representou os dois clubes, sublinha que, para Leonel Pontes, uma boa estreia será ganhar no Bessa. Um cenário que não se afigura fácil, perante aquilo que o Boavista tem mostrado com Lito Vidigal no banco.

"Vamos ver o que o Sporting fará num estádio muito difícil. O Lito gosta de ver qualidade nas suas equipas, mas no Bessa, será um jogo combativo, aguerrido, com muitas segundas bolas. Não será fácil, a estreia do novo treinador do Sporting, mas ele quererá um bom resultado para a sua equipa e isso só acontecerá se ganhar", frisa o antigo defesa.

Nesta entrevista a Bola Branca, Carlos Fernandes vê um Sporting demasiado dependente de Bruno Fernandes e que não terá facilidades frente ao quarto classificado do campeonato.

"É um Boavista a tentar afirmar-se na I Liga, para, mais tarde, andar nas primeiras posições e lutar pelos lugares europeus, como nos habituou. O Sporting, por seu lado, é intermitente. Ainda não sabemos bem o que vale e está muito dependente do Bruno [Fernandes]", observa.

Leonel Pontes e os reforços do último dia de mercado estreiam-se pelo Sporting no domingo, às 20h00, no Estádio do Bessa. O Boavista-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.