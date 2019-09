​Luis Díaz e a adaptação ao FC Porto: “Treinador tem-me dado confiança”

Com dois meses de trabalho no FC Porto, Luis Díaz sente-se adaptado e agradece o contributo de Sérgio Conceição, que lhe tem transmitido a confiança necessária. O extremo esteve em todos os jogos da equipa azul e branca, esta época, ainda que como suplente utilizado nos dois primeiros, em Krasnodar e Barcelos.



Chamado à seleção da Colômbia, por Carlos Queiroz, Díaz manifestou, em declarações à imprensa do seu país, satisfação com a opção FC Porto, assinalando as principais diferenças entre as realidades do futebol na América do Sul e na Europa. “O sacrifício, a garra, o correr. A atitude é diferente. No meu trabalho, a coragem para a ida e volta no corredor é o aspeto que mais me tenho focado, na Europa. Acho que tenho estado bem, apesar de ter chegado há pouco tempo, ao Porto. Mas as coisas pessoalmente estão a correr bem. O treinador têm-me transmitido confiança e isso é muito importante”.

Luis Díaz foi titular e esteve 72 minutos em campo no empate a zero com a Venezuela, em jogo de preparação. Treinado por Carlos Queiroz, o extremo fala dos métodos do treinador português e estabelece metas pessoais na seleção colombiana.

“Procuro tentar melhorar e continuar a aprender com os meus companheiros na seleção, jogadores com grande experiência. Estamos a jogar na seleção de forma parecida com o que se faz na Europa. Na minha posição um jogador sacrifica-se porque tem de ir ao ataque e regressar. Na Europa, um extremo precisa de ter essas características. Tem de percorrer o corredor, jogar por fora e explorar o um contra um. É o que o Prof. Carlos Queirós pretende na seleção e insiste muito nesses movimentos nos treinos, procurando tirar o melhor proveito de todos”, detalha o jogador.

No rescaldo do nulo com a Venezuela, Luis Diaz ressalva que a exibição foi positiva, apesar da equipa não ter conseguido marcar. “Fizemos um bom jogo e só não conseguimos o golo que tanto queríamos para somar um bom resultado. Mas o grupo esteve muito bem”, considera.